В АНО "Россия - страна возможностей" могут создать конкурсы профориентации школьников

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 16 февраля. / ТАСС/. Руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил о возможности создания в рамках АНО конкурсов и проектов, направленных на профориентацию школьников.

"Это не секрет, что сейчас многие школьники и их родители не знают, куда детям идти дальше, как развиваться. Кстати говоря, именно благодаря этим проектам [участников конкурса "Лидеры России"] мы думаем о том, чтобы в рамках нашей автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" сделать какие-то конкурсы и проекты, которые будут направлены именно на профориентацию школьников", - сказал Комиссаров журналистам в субботу по итогам церемонии открытия первого полуфинала "Лидеров России" для регионов Центрального федерального округа.

По его словам, у участников конкурса есть много проектов, направленных на развитие школьников, в том числе связанных с профориентацией. "Ребята - участники "Лидеров России" помогают нам выискать такие самые важные точки, самые важные направления", - отметил Комиссаров.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.