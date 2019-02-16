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В Москве 16 февраля стало самым теплым днем с начала зимы

Температура в столице поднялась до 3,8 градуса тепла

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Воздух на метеостанции ВДНХ в Москве прогрелся в субботу до 3,8 градусов, 16 февраля стало в столице самым теплым днем с начала зимы. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"На метеостанции было зафиксировано плюс 3,8 градуса, это самый теплый день с начала зимы", - сказал он.

По данным метеорологов, оттепель сохранится и 17 февраля. В этот день в столице синоптики ожидают от 0 до 2 градусов тепла. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

18 февраля прогнозируется небольшое похолодание до минус 5 - минус 3 градусов.

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