Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Сестра бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона - Рэйчел - предстала в пятницу топлесс в прямом эфире телеканала Sky News . Своими действиями Рэйчел, которая известна как писательница, издатель, журналист и телеведущая, выразила поддержку противнице выхода страны из ЕС профессору Кембриджского универсистета Виктории Бэйтмен, которая начала данную практику, показавшись на этой неделе с обнаженной грудью на Четвертом радиоканале Би-би-си и телеканале ITV .

Когда в телешоу The Pledge, одной из ведущих которого является 53-летняя Рэйчел, зашел разговор на тему выхода страны из ЕС, то Джонсон дала понять, что появление в обнаженном виде в СМИ символизирует то обстоятельство, что Brexit оставляет голой саму Великобританию. "Поэтому, отдавая должное доктору Бэйтмен, я решила последовать ее примеру, просто чтобы гарантировать, что к моему мнению будут прислушиваться каждый раз, как мы начнем говорить о Brexit", - сказала сестра экс-руководителя Форин оффиса и мгновенно сняла с себя блузку, под которой не было бюстгальтера.

Таким образом, практика неполного обнажения женщин в живом эфире британских СМИ становится все более привычной частью общественной полемики по теме Brexit.

В отличие от своего брата, который возглавлял на референдуме 2016 года о дальнейшем членстве страны в ЕС национальную компанию евроскептиков, Рэйчел Джонсон является убежденной сторонницей продолжения пребывания страны в европейском сообществе. В свое время она состояла в рядах Консервативной партии, но на фоне поддержки новым руководством тори идеи Brexit покинула партийные ряды и примкнула к проевропейски настроенным "Либеральным демократам".