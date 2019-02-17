СМИ: на строительных лесах вокруг собора в Солсбери ночью появился российский флаг

По информации издания, ночью кто-то забрался на леса и вывесил триколор. Утром флаг сняли после того, как он был замечен служителями собора. Газета также приводит фотографию снятия большого полотнища с национальными цветами России со строительных конструкций, установленных вокруг соборных стен.

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Флаг Российской Федерации появился минувшей ночью на строительных лесах, установленных вокруг собора в Солсбери. Об этом в воскресенье сообщила газета Salisbury Journal .

Солсберийский собор высотой 123 м является самым высоким культовым сооружением в Великобритании. В соборном доме каноников хранится оригинальная рукописная копия Великой хартии вольностей ("Магна карты") - прародительницы большинства современных конституций, легшей в основу современного международного права.

Сослбери привлек в минувшем году большое внимание всего мирового сообщества, но не благодаря своим историческим памятникам, а в связи с произошедшим в этом городе инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, 4 марта 2018 года они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", что стало поводом для долговременного закрытия в этом городе многих объектов бизнеса, а также перекрытия доступа людей к ряду жилых и парковых территорий.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.