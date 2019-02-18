Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских граждан о распространении желтой лихорадки в Бразилии. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с февраля 2019 года в Бразилия наступил период сезонного подъема заболеваемости желтой лихорадкой, который традиционно начинается в декабре и заканчивается в мае", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также сообщил, что с декабря 2018 года по январь 2019 года в стране был зафиксирован 361 подтвержденный случай желтой лихорадки, восемь из которых закончились смертью заболевших. В 2017-2018 годах в Бразилии зарегистрировали 1376 случаев желтой лихорадки (483 - с летальным исходом).

Желтая лихорадка - вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров, оно остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страну, в которых существует риск заражения этим вирусом.