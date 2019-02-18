В Севастополе введут абонементы для оплаты парковок

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя утвердило в понедельник введение абонементов для оплаты платных парковок в районах города, которые популярны у туристов и поэтому бывают перегружены автотранспортом, передает корреспондент ТАСС с заседания правительства.

Ранее сообщалось, что в Севастополе вводится 1 тыс. платных мест для парковки, в том числе в историческом центре города и около набережной Балаклавы; оба района являются популярными у туристов. Кроме того, в городе созданы перехватывающие парковки, где можно бесплатно оставить автомобиль и поехать в центр города или Балаклавы на автобусе. Власти города отмечали, что в ближайшие годы ожидают роста числа туристов, которые приезжают в город на автомобилях, благодаря запуску движения по Крымскому мосту и строительству ведущей через весь полуостров трассы "Таврида".

"Для города Севастополя предлагается создание парковочных абонементов в двух парковочных зонах: в Балаклаве и в районе центрального кольца", - сказал и.о. директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

Он уточнил, что абонементы будут рассчитаны на срок от одного месяца до одного года. Кроме того, для горожан рассматривается возможность интегрировать абонементы в Единые городские карты Севастополя, которые сейчас вводятся в городе для оплаты услуг, в первую очередь для проезда в общественном транспорте.

Решение о введении абонементов одобрено в ходе заседания правительства Севастополя.

Сообщалось, что платные парковки оборудуются по концессионному соглашению между правительством Севастополя и ООО "Безопасные дороги Севастополя". Власти города рассчитывают, что они помогут избежать пробок на дорогах, снизить число нарушений правил дорожного движения.