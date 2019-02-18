Занятия в ИТМО в Петербурге планируется возобновить 20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Занятия в корпусах Университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге планируется возобновить 20 февраля после соответствующих проверок. Исключением станет только тот корпус, в котором произошло обрушение крыши и перекрытий, сообщила ТАСС начальник департамента образовательной деятельности Университета ИТМО Алия Багаутдинова.

Ранее университет ИТМО обратился с просьбой провести экспертизу всех корпусов, расположенных на улице Ломоносова после обрушения в одном из зданий образовательной площадки. Занятия с улицы Ломоносова были перенесены в корпуса вуза в других районах города.

"Были внесены все необходимые изменения в расписание, чтобы минимизировать отмену занятий: большая их часть перенесена на другие площадки. Занятия на площадке на улице Ломоносова [в корпусах, где не было обрушения,] отменены только на два дня - на 18 и 19 февраля. В корпусе, где произошло ЧП, пока занятия не планируются", - сказала Багаутдинова.

По ее словам, все занятия, которые были отменены из-за происшествия, "будут студентам компенсированы".

Частичное обрушение крыши и перекрытий в здании Университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло 16 февраля. Данные о пострадавших не поступали.