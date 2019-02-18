Российский исламский благотворительный фонд собрал 1,27 млн рублей для беженцев из Сирии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский исламский благотворительный фонд "Закят" собрал более 1 млн рублей, которые будут направлены для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии, сообщает в понедельник пресс-служба Духовного управления мусульман РФ.

"Сумма направляемых средств составила 1 272 430 рублей. Таким образом, фонд "Закят" направит [порядка] $20 тыс. в фонд "Такафуль", который является одним из самых крупных благотворительных фондов на Ближнем Востоке и помогает координировать работу с беженцами на местах", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, основная часть помощи для сирийских беженцев - 800 тысяч рублей, поступила от премьеры спектакля "Творец". Также был организован отдельный сбор, по итогам которого в фонд было пожертвовано 355,5 тыс. рублей, еще почти 117 тыс. рублей были собраны через интернет.

"25 февраля группа фонда "Закят" во главе с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым и генеральным директором фонда Рифатом Измайловым поедут с гуманитарной миссией в Ливан к сирийским беженцам и передадут им продуктовые наборы, теплые одеяла, матрасы, топливо и другие необходимые вещи", - добавили в Духовном управлении мусульман РФ.