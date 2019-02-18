В Госдуме предложили обсудить на слушаниях планы кабмина по ужесточению дорожных штрафов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" и комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает 11 марта провести общественные слушания "Стратегия безопасности дорожного движения: соответствие скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей", где будут обсуждаться планы правительства по увеличению размера дорожных штрафов. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

"11 марта предлагаем на своей площадке провести общественные слушания с широким представительством профильных ведомств. Мы приглашаем и МВД, и Минтранс. Мы предлагаем обсудить тему повышения штрафов, прежде чем двигаться дальше", - сказал Лысаков.

По его словам, среди возможных дискуссионных вопросов будут "ревизия и аудит федеральных дорог" в части обоснованности ограничений скоростного режима и установки систем автоматической фото- и видеофиксации, возврат практики участия ГИБДД в организации дорожного движения, а также корректировка в сторону увеличения ограничения скорости на федеральных трассах. "И только после этого можно говорить об отмене существующего ненаказуемого скоростного лимита в 20 км/ч и его замены на [лимит в] 10 км/ч", - считает депутат.

Лысаков напомнил, что 14 декабря правительство РФ поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по изменению Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточения штрафов за нарушения ПДД. "В частности, до 1 марта 2019 года МВД и Минтрансу России совместно с заинтересованными ведомствами поручено представить предложения по поправкам, устанавливающим административную ответственность за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", - добавил депутат.

Однако, по мнению замглавы комитета, инициативы по ужесточению наказания за нарушение ПДД "могут иметь негативный общественный резонанс". "Социальной реакцией на подобные предложения станет правовой нигилизм: многие просто перестанут платить штрафы", - предупредил он.

В этом контексте Лысаков считает важным проведение всестороннего анализа инициативы, ее общественное обсуждение с участием специалистов и экспертов.