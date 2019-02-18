Выпускница программы "Архитекторы.РФ" стала координатором проекта благоустройства Чебоксар

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Выпускница образовательной программы "Архитекторы.РФ" Марина Сергеева стала координатором программы по благоустройству городских общественных пространств для города Чебоксары.

"В Чебоксарах я выступаю координатором проекта благоустройства, который мы делаем в своем городе с сентября 2018 года. Мы сейчас спроектировали 10 км набережных и приступаем к реализации проекта в этом году", - сказала Сергеева в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.РФ" реализуется единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года глава государства поддержал инициативу о втором наборе программы. Финалисты первого этапа оказались востребованы на рынке труда. Некоторых из них трудоустроили еще до окончания обучения, рассказал в свою очередь генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Средства на обновление городской среды центральной части Чебоксар в размере 1,8 млрд рублей выделены Ростуризмом в рамках программы "Развитие внутреннего въездного туризма на 2019-2025 годы". В рамках проекта предусмотрены реконструкция Красной площади и Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря в 2019 году. На 2020-2021 годы запланирована реконструкция Чебоксарского залива, говорится на сайте администрации города.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. Главной темой форума в этом году стала реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.