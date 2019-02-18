В Москве из-за наплыва туристов наблюдается нехватка гидов со знанием китайского языка

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нехватка экскурсоводов со знанием китайского языка наблюдается в Москве из-за туристической активности граждан КНР. Более трети туристов из Китая, отправляющихся в путешествие по России, приезжают именно в Москву, сообщила в понедельник начальник управления международного взаимодействия столичного комитета по туризму Ирина Карпова.

"Действительно, существует проблема с гидами, потому что турпоток [из Китая] достаточно большой. В пиковые периоды получаем где-то 130 групп в день, не всегда есть достаточное количество экскурсоводов и сопровождающих, которые могут квалифицированном сопровождать китайских туристов", - сказала Карпова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям "О порядке организации экскурсионного обслуживания на объектах культуры Москвы".

По данным московских туроператоров, в 2018 году Москву посетили более 400 тыс. туристов из Китая по безвизовому режиму, по всей России - чуть больше 1 млн туристов. "То есть практически половина, треть [китайских туристов] уж точно, приходится на Москву", - добавила она.

Карпова отметила, что на данный момент у туристов из Китая, по большей части молодого поколения, наблюдается тенденция к индивидуальным поездкам, что значительно упрощает взаимодействие с ними. "Они уже не так привязаны к китайскому языку, соглашаются и на англоязычных гида, в состоянии самостоятельно использовать англоязычные источники. Но старшее поколение, которое пользуется безвизовыми групповыми поездками, пока серьезно зависит от китайского языка", - заключила представитель комитета.