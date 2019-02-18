Опрос ОНФ: более 18% родителей заявили, что школы запрещают детям брать еду из дома

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 18% родителей, принявших участие в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили, что администрация школ запрещает их детям приносить еду из дома. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба движения.

В опросе, который проходил с 15 января по 4 февраля через мобильное приложение ОНФ "Народный контроль", приняли участие около 3 тыс. человек. Опрос был запущен после появления проекта новых санитарных правил и норм по организации питания детей. Документ был подготовлен Роспотребнадзором, одно из его положений гласит, что нельзя использовать в школьных учреждениях еду домашнего приготовления. Как пояснили в Роспотребнадзоре, такая норма существовала в правилах и раньше, однако в новой редакции она будет детализирована с учетом требований к продуктам, которые разрешено приносить из дома.

"Итоги опроса говорят о том, что система питания в школах не выстроена. Особо нас поразили два момента: во-первых, 18% опрошенных родителей отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду, во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием", - приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетты.

При этом он отметил, что 58% респондентов заявили, что их дети берут в школу еду из дома. Среди причин, по которым родители дают ученикам домашнюю еду в школу, значится низкое качество питания в учебных заведениях, его высокая стоимость и маленькие порции, добавил парламентарий.

Гетта подчеркнул, что по итогам опроса эксперты ОНФ разработают предложения по совершенствованию системы питания в учебных заведениях.