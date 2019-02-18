Студенты ведущих российских колледжей расскажут о специфике среднего профобразования

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения запускает онлайн-проект "Код специальности" на платформе социальной сети "Одноклассники", в рамках которого лучшие студенты ведущих колледжей расскажут о нюансах среднего профессионального образования и продемонстрируют свои навыки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство просвещения РФ совместно с Московским образовательным телеканалом запускает онлайн-проект "Код специальности" на платформе социальной сети "Одноклассники" <...> Лучшие студенты ведущих колледжей расскажут об особенностях среднего профессионального образования и продемонстрируют свои компетенции", - сообщила пресс-служба.

Зрители увидят, как и чему учатся сварщики, повара, парикмахеры, механики и многие другие специалисты и смогут задать интересующие вопросы.

"Код специальности - это кодовое обозначение профессии, специальности или направления подготовки. Тема первой программы - "Производство мебели". Она состоится 19 февраля в 16:00 [мск]". Роман Юматов, победитель VII Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia в компетенции "Производство мебели", студент московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, не только поделится секретами выбранной специальности, но и в режиме реального времени продемонстрирует полученные навыки", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что около 60% школьников, окончив девятый класс, выбирают среднее профессиональное образование. Конкурс в некоторые колледжи страны вырос почти в два раза.