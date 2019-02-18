Митрополит Тихон представил в Гонконге книгу "Несвятые святые" на китайском языке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Презентация православной книги "Несвятые святые" (тираж в РФ достиг 3 млн экземпляров), переведенной на китайский язык, прошла в понедельник в Гонконге. Свой труд представил автор - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, член Совета при президенте России по культуре и искусству.

"Это хоть и крупица, но все же, наш скромный вклад в укрепление взаимопонимания народов России и Китая. Если это немного приоткроет перед китайскими читателями то самое главное, что есть в духовной жизни России, буду считать свою миссию выполненной", - отметил епископ.

Мероприятие в отеле Grand Hyatt собрало дипломатов, журналистов, общественных деятелей, представителей Русского клуба в Гонконге и местного православного прихода.

"Почти целый год я посвятил переводу этого произведения в 200 тыс. иероглифов (без малого 400 страниц), - отметил профессор-русист Лю Вэньфэй, президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы. - От многих других религиозных книг его отличает увлекательность повествования, искренняя тональность, отсутствие строгих нравоучений и богословских проповедей". Влияние этой книги, полагает он, зависит от уникального материала, а также от литературной природы самой книги. Лю Вэньфэй убежден, что "Несвятые святые" с полным правом "можно назвать подлинной художественной литературой".

Иллюстрации выполнил китайский художник Чжоу Чансин, который побывал в России и подготовил 25 тематических полотен. Его считают родоначальником стиля в китайской масляной живописи, характеризующегося прорисовкой тонких деталей и выразительными тонами.

Как родилась книга

"Книга "Несвятые святые" получилась как-то сама собой, - поведал Тихон. - Я рассказывал эти истории многим моим ученикам, студентам и друзьям. Они настояли на том, что все это должно быть собрано в одно произведение. Работал урывками: возможности уединиться и подготовить все сразу не было. Поэтому писал и в больнице, и в командировках, и в отпуске - это заняло год, потом еще год редактировал".

"К моему удивлению, книга живет своей жизнью и преподносит сюрпризы. Она уже "размножилась" до 3 млн экземпляров на русском языке, перевелась на 18 языков. Только на днях назад вышла в свет шведская версия", - сказал автор.

Отец Тихон также отметил, что китайский перевод книги "Несвятые святые" выполнен на высочайшем профессиональном уровне.

В июле 2018 года митрополит Тихон представил в Гонконге книгу "Слово пастыря" Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, переведенную на китайский язык. "В Китае, к сожалению, мало известно о православии, являющемся основой и стержнем духовной жизни России. Вместе с тем мы встречаем значительный интерес, в первую очередь, со стороны образованных людей, академических кругов в КНР к тому, что собой представляет православие", - отметил епископ.