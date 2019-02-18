В интернете запустили сбор средств на съемки документального фильма про рэпера Децла

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Журналист Роман Супер объявил о запуске сбора средств на создание документального фильма про рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Обращение журналиста опубликовано в понедельник на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

"Я хочу снять документальный байопик о Кирилле Толмацком, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить. Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так как все, а по-своему. И предлагаю вам помочь мне в этом", - написал Супер.

Он отметил, что лично с музыкантом ему удалось познакомиться в 2016 году во время записи интервью. По мнению журналиста, после смерти Децла телеканалы сообщали лишь о скандальных историях из жизни артиста. "Я не хочу, чтобы история Кирилла Толмацкого была рассказана так", - добавил Супер.

Документальный фильм он намерен создать силами продакшн-компании "Амурские волны" при финансовой поддержке фанатов музыканта и других заинтересованных лиц. Для съемки байопика журналист рассчитывает собрать 3,5 млн рублей. Менее чем за сутки на создание фильма собрано более 590 тыс. рублей.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь со 2 на 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Широкую популярность исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто? Ты", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году у Децла вышел новый альбом "Неважно, кто там у руля".