Аэропорт Ульяновска, где отменялись рейсы из-за непогоды, принял и отправил пять самолетов

УЛЬЯНОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Три самолета прибыли из Москвы в Ульяновск и еще два вылетели из Ульяновска в Москву из аэропорта Ульяновск имени Н. М. Карамзина, где в понедельник из-за непогоды были отменены рейсы, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что были отменены четыре дневных рейса и четыре вечерних рейса в этом направлении - четыре на прилет и четыре на вылет. Большинство пассажиров переоформили билеты на вечерние рейсы.

Статус "прибыл" в табло появился напротив рейсов авиакомпании "Руслайн" и Utair из Внуково в Ульяновск, а также одного рейса из Шереметьево в Ульяновск авиакомпании "Аэрофлот". Самолеты Utair и "Руслайн" приземлились в аэропорту в 21:41 по местному времени (20:41 мск), рейс авиакомпании "Аэрофлот" - в 22:23 по местному времени (21:23 мск). Самолеты из Ульяновска во Внуково авиакомпаний "Руслайн" и Utair вылетели в 22:44 по местному времени (21:44 мск).

Днем в Ульяновске началась метель с сильными порывами ветра. По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, метель в регионе продлится и будущей ночью. Согласно прогнозам, ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.