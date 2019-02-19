Российские военные в Сирии ведут прием граждан по самым наболевшим вопросам

МУТБИН /провинция Дераа, Сирия/, 19 февраля. /ТАСС/. Длинная очередь сирийских граждан выстроилась задолго до открытия территориального отдела российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещение беженцев на территории Сирии в провинции Дераа на юго-востоке страны. Люди обращаются со своей болью и бедой к российским военным, как последней инстанции, которая может помочь им решить самые наболевшие и тяжелые вопросы.

Заявитель Мухаммед Ильхак Али протягивает документы разыскиваемого родственника: последний раз его видели в первых числах сентября 2013 года. Заявитель Эйман Мухаммад аль-Якуб, уроженец Дейр аль-Бухут, небольшого городка в этой провинции, ищет сына, арестованного четыре года назад. "До сегодняшнего дня ни одной весточки - четыре года прошло! Поэтому просим вашей помощи - узнать, что где он, мертв или жив, здоров ли", - со слезами на глазах просит он.

Заявитель Мухаммед Аид Бгар, пожилой мужчина, на чьем лице оставили тяжелый отпечаток пережитые невзгоды, начинает со слов благодарности России за протянутую руку помощи. "Мы благодарим вас, желаем всем успеха - всем русским, добро пожаловать в нашу любимую Сирию. Мы просили... Слезы наворачиваются на глаза, не могу говорить, скажи за меня...", - обращается он к своей дочери Руаи.

"Это мой отец. У него шесть человек пропало без вести - четыре парня и две девушки, дочь и невестка. Ему тяжело об этом говорить, мы просто хотим, чтобы вы помогли прояснить их судьбу, - просит женщина.

У нее тоже личная трагедия - пропал муж, а вместе с ним еще 27 его родственников. "Третьего июня 2013 года схватили прямо посреди деревни - зашли в дом, забрали сыновей и дочерей, у меня гостил брат - тоже забрали. Пришли люди с оружием, забрали всех" - рассказывает Руая.

"Моя дочь отучилась на экономиста, умница, отличница, все ее в деревне знали. Пришли и просто забрали из дома! У нее был диплом красивый, все... Просто приходили и всех забирали!", - добавляет она.

"Мне уже 75 лет, я молю Аллаха, чтобы их просто увидеть, молю вашей помощи", - вмешивается в разговор отец.

Искреннее сочувствие

Очередь просителей кажется бесконечной и российские военные искренне сочувствуют тяжелейшему горю, обрушившемуся на людей. "Более 500 человек по обращениям на данный момент. Мы не имеем права лишить людей последней надежды узнать судьбу своих родственников и решить какие-то их проблемы", - говорит начальник этого отдела территориального Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев полковник Игорь Федоров.

"Еженедельно проводим прием граждан Сирийской Арабской Республики с обращениями по различным вопросам, которые они сами лично не в состоянии разрешить, и поэтому обращаются за помощью к нам", - добавляет он.

По словам полковника, в послевоенный период местные органы власти "еще не совсем перестроились на мирное время, поэтому куча проблем, которые им приходится решать, порой не позволяет им спуститься до обращений граждан".

"А граждане хотят знать, где находятся их родственники, которые пропали, хотят решить свои проблемы имущественного характера, жилищного характера и вопросы по процессу примирения и легализации статуса своих родственников", - говорит Федоров. По его словам, чаще всего поступают вопросы с просьбой оказать содействие в розыске пропавших, похищенных и арестованных родственников.

"Жители местные нас воспринимают как, можно сказать, последнюю надежду для решения своих наболевших проблем, своих наболевших вопросов, и идут, скажем так, очень охотно. Мы надеемся, что наша работа даром не пройдет, тоже какую-то помощь сможем им оказать", - добавляет он.

Федоров отмечает, что к ним в отдел обращаются люди не только из Дераа, прибывают из эс-Сувейды, эль-Кунейтры, Дейр эз-Зора, Алеппо и провинции Дамаск.