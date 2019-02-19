Глава ассоциации городов-побратимов США рассказал в Сочи про "серебряное волонтерство"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российский инвестиционный форум был хорошо организован, и особенно удачным был состав приглашенных экспертов. Об этом рассказал в понедельник корреспонденту ТАСС по возвращении в Соединенные Штаты почетный председатель Международной ассоциации городов-побратимов США Билл Борум, принявший участие в форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+", который впервые состоялся в рамках инвестфорума в Сочи.

"Все мероприятия в Главном медиацентре Олимпийского парка были превосходно организованы и проведены на высочайшем уровне с использованием цифровых технологий и при содействии большого количества гидов из Сочинского государственного университета. Программа "Росконгресса" была очень амбициозной, и особенно выдающимся был состав экспертов, которые были выбраны для тематических дискуссий", - сказал он.

Опыт Соединенных Штатов

Борум выступил в Сочи на сессии "Качество жизни старшего поколения: реализация программ". Его доклад был посвящен американскому опыту в той области, которую в России называют "серебряным волонтерством". По его словам, в США такого термина нет, но само явление существует и оно имеет два аспекта: люди либо участвуют в волонтерском движении на уровне менеджмента и руководства благотворительными организациями на безвозмездной основе, либо непосредственно оказывают волонтерскую помощь.

Традиция участия бывших менеджеров и руководителей в сборе средств для некоммерческих и благотворительных организаций имеет долгую историю в США, рассказал Борум. Это помогает людям, которые ушли на пенсию, и дальше иметь возможность реализовать себя.

"В США, и в моем округе и городе тоже, есть очень активные организации, которые выявляют потребности благотворительных организаций и которые активно рекрутируют пенсионеров. То есть они устанавливают контакт между теми и другими. Этот способ доказал свою эффективность. На протяжении многих десятилетий накоплен большой опыт, когда люди начинают заниматься этим либо в качестве менеджеров, поскольку они являются бывшими руководителями, и они играют руководящие роль в движении, либо просто в качестве тех, кто оказывает услуги, и они очень рады быть теми, кто оказывает услуги, это, вероятно, облегчает их жизнь", - отметил глава ассоциации городов-побратимов США.

"И это, я думаю, перспективно для благотворительных организаций, потому что все больше людей живут дольше, здоровье их лучше, и поэтому число людей, которые могут оказывать социальные услуги, будет расти. Я думаю, что это прекрасно", - добавил Борум.

Впечатления от форума

"Форум "Здоровое общество", в частности, затрагивал очень обширную тематику, а обсуждавшиеся вопросы были крайне перспективными. Речь шла о самых различных вещах: от увеличения рождаемости и улучшения здоровья детей до качества жизни старшего поколения - в последней секции участвовал я сам. В целом программа была очень масштабной и амбициозной", - подчеркнул глава ассоциации городов-побратимов США. По его словам, "впечатляющим было и то, что участники тематических дискуссий привели такое большое количество историй успеха".

"Запоминающимся моментом форума в Сочи стало также выступление премьер-министра [России] Дмитрия Медведева. Он произнес речь на пленарной сессии, а также на приеме, куда я был приглашен. Он представил очень хороший доклад о российской экономике, очень обнадеживающий доклад", - добавил Борум.

"Серебряное волонтерство"

Волонтеры "серебряного" возраста в России - это люди от 55 лет и старше. В последние годы участники движения "Серебряные волонтеры" работали на всех крупнейших спортивных мероприятиях в стране, включая Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи. Само понятие "серебряный волонтер" зародилось в 2013 году, когда волонтеры старшего поколения работали на Универсиаде в Казани.

Вовлечение граждан старшего поколения в движение "серебряного волонтерства" является одним из важнейших направлений, предусмотренных национальным проектом "Демография".

Форум в Сочи

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводился впервые в рамках Российского инвестиционного форума. Планируется, что теперь на нем ежегодно будут обсуждаться вопросы о том, как вести здоровый образ жизни и продлить свое долголетие, в том числе достичь цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Основная часть повестки форума была посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Наука", "Образование" и "Экология". Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. Главной темой форума в этом году стала реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Неправительственная Международная ассоциация городов-побратимов США была основана по инициативе 34-го президента страны Дуайта Эйзенхауэра в 1956 году. За время своего существования она установила связи между 2 тыс. различных муниципальных образований. В настоящее время партнерские связи установлены между 60 российскими и 70 американскими городами.