В Нижегородской области мониторинг соцсетей ускорил решение проблем с вывозом мусора

Ранее сообщалось , что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на совещании, отметил важность реакции властей на сообщения в социальных сетях, которые связаны с проблемами обращения с твердыми коммунальными отходами.

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Мониторинг соцсетей, который осуществляют представители власти в Нижегородской области, позволил увеличить оперативность в решении проблем с вывозом мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Наши специалисты мониторят популярные соцсети на предмет подобных жалоб (на несвоевременный вывоз мусора). Увидели сообщение с фотографией переполненного контейнера... - сразу это оценивается как сигнал к действию. Самое позднее реагирование (со стороны регионального оператора), в очень редком случае, - это полтора дня, его мы считаем некачественным. В основном реагирование составляет три-пять часов", - отметил Никитин.

По словам губернатора, на его сотовый телефон ежедневно приходит более 10 фотоотчетов о решенных проблемах с вывозом мусора в регионе. Фотоотчеты также размещаются в социальных сетях.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.