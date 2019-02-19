Водянова назвала Лагерфельда источником поддержки для многих людей

ТАСС, 19 февраля. Модель Наталья Водянова выразила соболезнования по поводу смерти модельера Карла Лагерфельда.

"Мое сердце разрывается. Мы знали, что этот день наступит, но я оказалась к нему не готова. Лагерфельд был источником любви и поддержки для многих людей, включая меня", - написала Водянова на своей странице в Instagram.