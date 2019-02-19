Водянова назвала Лагерфельда источником поддержки для многих людей

ТАСС, 19 февраля. Модель Наталья Водянова выразила соболезнования по поводу смерти модельера Карла Лагерфельда.
"Мое сердце разрывается. Мы знали, что этот день наступит, но я оказалась к нему не готова. Лагерфельд был источником любви и поддержки для многих людей, включая меня", - написала Водянова на своей странице в Instagram.
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I can’t deal with this. My heart is exploding. We knew this day would come but I am not ready for it. You were a quiet force of love and support for so many people, me included. So grateful for everything you have done for me. RIP king @karllagerfeld Я не могу ни поверить в это, ни смириться с этой невосполнимой утратой. Сердце разрывается. Время не щадит никого, даже тех, кто оставил в истории неизгладимый след. Ты вдохновил и вдохнул любовь в стольких из нас, и мы тебя будем любить и помнить вечно @karllagerfeld
Карл Лагерфельд умер во вторник утром в возрасте 85 лет. По сведениям газеты Le Figaro, он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. С 1983 года модельер был художественным директором дома моды Chanel. Создал собственную марку Karl Lagerfeld.
Лагерфельд и Ив Сен-Лоран считались двумя "последними великими модельерами Франции".