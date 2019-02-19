МЧС предложило бесплатно ремонтировать электрооборудование многодетным семьям

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. МЧС предлагает закрепить в законе норму о бесплатном ремонте печей и электрооборудования многодетным семьям, что снизит количество пожаров и число случаев гибели в них людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Органам власти предложено в рамках региональных программ осуществлять в местах проживания многодетных семей на безвозмездной основе проверку и ремонт электропроводки и печного отопления, установку автономных пожарных извещателей, использовать дополнительные меры социальной поддержки для этой категории граждан, но в большинстве регионов недостаточно средств для полноценного проведения такой работы.

"В связи с этим МЧС России прорабатывает вопрос внесения поправок в федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Они предлагают закрепить в качестве социальных услуг, то есть на безвозмездной основе, ремонт печей и электрооборудования, а также установку автономных пожарных извещателей для семей из группы риска, многодетных и малообеспеченных", - сказали в МЧС.

В министерстве пояснили, что, как показывает практика, люди гибнут не от огня, а от дыма в первые минуты пожара. В связи с этим в МЧС уверены, что "предлагаемые меры, направленные на профилактику пожаров, дадут ощутимый результат".