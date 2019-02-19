Семь организаций получили право проводить классификацию гостиниц на Кубани

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Семь организаций в Краснодарском крае имеют право проводить классификацию гостиниц и выдавать свидетельства об определенной категории. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Роман Бушманов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией. Классификация гостиниц будет проводиться аккредитованными организациями, по результатам прохождения процедуры будет выдаваться свидетельство о присвоении определенной категории.

"У нас по Краснодарскому краю есть семь аккредитованных организаций, которые имеют право на выдачу свидетельства о присвоении категории. Все они до 1 января 2019 года получили аккредитацию в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия", - сказал Бушманов.

Он сообщил, для крупных гостиниц - 25 номеров и больше - обязательно иметь паспорт безопасности. "Те, у кого его не будет, не смогут пройти классификацию и получить свидетельство о присвоении категории", - отметил Бушманов.

По его словам, руководители средств размещения, которые откажутся от прохождения процедуры классификации, будут привлекаться к административной ответственности. На сегодняшний день в Сочи прошли обязательную классификацию почти 2,4 тыс. средств размещения с номерным фондом более 80 тыс. мест.

Новый закон вступает в силу с 1 июля 2019 года для средств размещения более 50 номеров, в 2020 году для средств размещения более 15 номеров, с 2021 года все средства размещения, которые также предоставляют гостиничные услуги, будут обязаны пройти классификацию.