Доступ в корпуса на площадке ИТМО в Петербурге, где произошло обрушение, закрыт до 7 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Доступ во все корпуса Университета ИТМО на площадке на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге закрыт до 7 марта. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ранее университет ИТМО после обрушения в одном из зданий образовательной площадки обратился с просьбой провести экспертизу всех корпусов, расположенных на улице Ломоносова. Предполагалось, что экспертиза должна занять два дня - 18 и 19 февраля.

"В связи с проведением работ МЧС доступ во все корпуса университета на ул. Ломоносова, д. 9 по 07 марта 2019 года осуществляется только по согласованию с членами комиссии, утвержденной приказом от 16.02.2019. Учебные занятия в указанные даты в корпусах на ул. Ломоносова, д. 9 проводиться не будут. Актуальное расписание доступно на портале университета и в информационной системе университета (ИСУ)", - говорится на сайте вуза.