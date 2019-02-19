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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге

Доступ в корпуса на площадке ИТМО в Петербурге, где произошло обрушение, закрыт до 7 марта

Такая мера связана с проведением работ МЧС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Доступ во все корпуса Университета ИТМО на площадке на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге закрыт до 7 марта. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ранее университет ИТМО после обрушения в одном из зданий образовательной площадки обратился с просьбой провести экспертизу всех корпусов, расположенных на улице Ломоносова. Предполагалось, что экспертиза должна занять два дня - 18 и 19 февраля.

"В связи с проведением работ МЧС доступ во все корпуса университета на ул. Ломоносова, д. 9 по 07 марта 2019 года осуществляется только по согласованию с членами комиссии, утвержденной приказом от 16.02.2019. Учебные занятия в указанные даты в корпусах на ул. Ломоносова, д. 9 проводиться не будут. Актуальное расписание доступно на портале университета и в информационной системе университета (ИСУ)", - говорится на сайте вуза.

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Как заявил во вторник ректор вуза Владимир Васильев, обрушение в одном из учебных корпусов также привело к повреждению подстанции, которая располагается внутри здания.

"В обрушившемся здании находилась подстанция, от которой запитаны электричеством не только корпус литера А [в котором произошло обрушение], но и другие корпуса, поэтому были проведены работы по подключению электро- и теплоснабжения для того, чтобы не разморозить и не заморозить все оставшиеся корпуса", - сказал ректор.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
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