Президент Франции вместе с супругой посетил мемориал Холокоста в Париже

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит посетили во вторник мемориал Шоа (музей, посвященный истории Холокоста) в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM, который вел прямую трансляцию.

Вместе с председателем Сената Жераром Ларше и спикером Национального собрания Ришаром Ферраном Макрон возложил цветы к мемориалу.

"Мы хотим продемонстрировать национальное единство. Наше общество нуждается во всех, и антисемитизму нет места в нашей республике", - сказал председатель Нацсобрания.

Во вторник днем Макрон посетил оскверненное накануне вандалами еврейское кладбище в регионе Эльзас. Как сообщила ранее префектура Нижнего Рейна, неизвестные осквернили в ночь на 19 февраля около 80 могил на еврейском кладбище Катцхайм к северо-востоку от Страсбурга. Прокуратура начала расследование данного инцидента.

Во вторник во Франции проходят акции против антисемитизма и ненависти. В Париже манифестация началась на площади Республики. Масштабные акции также запланированы в Тулузе, Монпелье, Лилле и Ницце.