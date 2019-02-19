Роскомнадзор заблокировал одну страницу норвежского издания Barents Observer

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор не блокировал издание Barents Observer в России, речь идет только об одной странице ресурса. Об этом свидетельствуют данные реестра запрещенных сайтов, держателем которого выступает ведомство. Сам сайт остается доступным для российских пользователей.

Ранее норвежское интернет-издание Barents Observer заявило, что доступ к его сайту с территории России заблокирован после того, как в январе в редакцию поступило предупреждение от Роскомнадзора с требованием удалить материал, нарушающий по оценке ведомства, российское законодательство.

В конце января издание сообщило, что получило предупреждение от Роскомнадзора с требованием в течение 24 часов удалить опубликованный русскоязычный перевод материала шведской газеты Arjeplognytt о сааме Дэне Эриксоне, в котором тот описывает способы совершения самоубийства. По сведениям норвежского издания, в предупреждении российского ведомства говорилось, что данная публикация нарушает федеральный закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее главный редактор интернет-издания Barents Observer Томас Нильсен заявлял, что вопрос о соблюдении требований Роскомнадзора будет рассматриваться с правовой точки зрения, но при этом позиция издания не предусматривает удаления статьи.

Об издании и его редакторе

Barents Observer или The Independent Barents Observer - независимый сайт, основанный Томасом Нильсеном - бывшим редактором двуязычного издания Barents Observer, работавшего при норвежском Баренц-секретариате и закрытого в результате конфликта с этой организацией. Сегодня сайт публикует материалы преимущественно о норвежско-российских отношениях на английском, китайском и русском языках.

В 2017 году Нильсену на пять лет запретили въезд на территорию РФ. Тогда посольство РФ в Осло объяснило это присоединением Норвегии к антироссийской санкционной политике ЕС, отметив, что "российские журналисты также сталкиваются с ограничениями на работу и въезд в европейские страны".