"Победа" прекратит полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом

ТАСС, 20 февраля. Лоукостер "Победа" прекратит полеты в Иркутск из-за отказа местного аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой, сообщил ТАСС источник в авиакомпании.

"Мы прекращаем полеты в Иркутск по причине отказа аэропорта выполнять наш стандарт "No touch policy", то есть не касаться воздушного судна никакими частями наземной техники, кроме топливозаправщика. Для нас очень важно соблюдение нашего стандарта для снижения рисков повреждения воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что полеты "Победы" в Иркутск прекратятся с конца марта.

Лоукостер "Победа" начал летать из Москвы в Иркутск и обратно в апреле 2018 года. Стоимость билетов на рейс начиналась с 4999 рублей, и авиакомпания периодически устраивала акции, еще больше снижая их цену.