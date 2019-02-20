CNN: вандалы написали "Me Too" на памятнике по мотивам фотографии "Поцелуй"

Полиция штата Флорида ищет вандала, нарисовавшего тэг "Me Too" на ноге статуи медсестры со скульптуры "Безоговорочная капитуляция", созданной по мотивам фотографии Альфреда Эйзенштадта "Поцелуй".
Как сообщает телекомпания CNN, полиция подозревает, что надпись была сделана 18 февраля.
Police in Florida are looking for the vandal who painted "#MeToo" on the leg of the nurse in the "Unconditional Surrender" statue https://t.co/84VyOTeKXy pic.twitter.com/wfjiiyxjMJ— CNN (@CNN) February 20, 2019
На снятой в 1945 году в Нью-Йорке фотографии "Поцелуй" запечатлен военный моряк, который в разгар празднования окончания Второй мировой войны обнимает и целует девушку в форме медсестры.
Женщину со снимка звали Грета Фридман, в момент съемки ей был 21 год. Позже она признавалась, что была не знакома с целующим ее моряком по имени Джордж Мендоза.
Сам момент поцелуя Фридман описывала как не обоюдный.
"Внезапно меня схватил моряк, - рассказала она Проекту истории ветеранов в 2005 году. Это был не столько поцелуй, сколько жест радости, моряк был счастлив, что ему не нужно возвращаться на войну", - пояснила она.
Примерно такие же воспоминания остались и у самого Мендонзы.
"Мы оказались на Таймс-сквер, война закончилась, и тут я вижу медсестру, - рассказал он CNN в 2015 году. – Я уже был немного выпивший, и это просто инстинкт, полагаю. Я просто схватил ее".
Police in Florida are looking for the vandal who painted "#MeToo" on the leg of the nurse in the "Unconditional Surrender" statue https://t.co/84VyOTeKXy pic.twitter.com/wfjiiyxjMJ— CNN (@CNN) February 20, 2019
Мендонза умер в возрасте 95 лет за день до появления надписи на скульптуре. Грета Фридман скончалась в 2016 году.
Власти оценили ущерб от действий вандалов в более чем в $1 тыс. Полиция продолжает поиск злоумышленников.
Глобальное общественное движение #MeToo началось с твита актрисы Алиссы Милано, опубликованного 15 октября 2017 года. Она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами “Я тоже” (Me too). Как подсчитали американские исследователи, в течение суток после твита хэштег #MeToo использовали 300 тыс. раз.