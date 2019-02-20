CNN: вандалы написали "Me Too" на памятнике по мотивам фотографии "Поцелуй"

На снятой в 1945 году в Нью-Йорке фотографии "Поцелуй" запечатлен военный моряк, который в разгар празднования окончания Второй мировой войны обнимает и целует девушку в форме медсестры.

Женщину со снимка звали Грета Фридман, в момент съемки ей был 21 год. Позже она признавалась, что была не знакома с целующим ее моряком по имени Джордж Мендоза.

Сам момент поцелуя Фридман описывала как не обоюдный.

"Внезапно меня схватил моряк, - рассказала она Проекту истории ветеранов в 2005 году. Это был не столько поцелуй, сколько жест радости, моряк был счастлив, что ему не нужно возвращаться на войну", - пояснила она.

Примерно такие же воспоминания остались и у самого Мендонзы.

"Мы оказались на Таймс-сквер, война закончилась, и тут я вижу медсестру, - рассказал он CNN в 2015 году. – Я уже был немного выпивший, и это просто инстинкт, полагаю. Я просто схватил ее".