Более 170 уголовных дел возбуждено в 2018 году по фактам телефонного терроризма в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила в 2018 году более 170 уголовных дел по фактам ложных сообщений об угрозах взрыва, сообщил в среду на заседании Мосгордумы начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

"По материалам проверок в 2018 году по таким фактам возбуждено более 170 уголовных дел", - сказал он.

По словам Баранова, преступники используют IP-адреса, зарегистрированные за рубежом, а также устройства для изменения голоса, что не позволяет установить их личность и местонахождение.