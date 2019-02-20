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Более 170 уголовных дел возбуждено в 2018 году по фактам телефонного терроризма в Москве

По словам начальника столичного главка МВД РФ Олега Баранова, преступники используют зарубежные IP-адреса, а также устройства для изменения голоса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила в 2018 году более 170 уголовных дел по фактам ложных сообщений об угрозах взрыва, сообщил в среду на заседании Мосгордумы начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

"По материалам проверок в 2018 году по таким фактам возбуждено более 170 уголовных дел", - сказал он.

По словам Баранова, преступники используют IP-адреса, зарегистрированные за рубежом, а также устройства для изменения голоса, что не позволяет установить их личность и местонахождение.

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