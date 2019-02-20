Родители устроили самосуд над учеником в одной из школ Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона проводят проверки в школе в городе Большой Камень, где родители устроили самосуд над учеником, издевавшимся над их детьми. О проверке ТАСС сообщила в среду старший помощник прокурора края Елена Телегина.

"По факту произошедшего сегодня инцидента в школе Большого Камня прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство проверит деятельность непосредственно образовательного учреждения, в том числе в части организации профилактической работы с несовершеннолетними. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Подробностей инцидента она не уточнила.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, суть конфликта заключается в том, что пострадавший ребенок обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить школьника. У него имеются физические повреждения. В произошедшем также разбираются следователи.