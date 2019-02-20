{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Обновлено 

Путин поручил провести ревизию кадастрового учета всех природоохранных территорий

Президент отметил, что решение проблем в сфере экологии - задача для промышленности и науки, а также "ответственность каждого из нас"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий.

На эту тему
О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Хочу обратить внимание - у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать - в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства", - сказал президент.

Путин также подчеркнул, что решение проблем в сфере экологии - задача для промышленности и науки, а также "ответственность каждого из нас".

"Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Экс-главу юридического комитета Петербурга отпустили под залог
Юлия Осипова частично признала свою вину в мошенничестве
Читать полностью