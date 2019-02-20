Путин поручил провести ревизию кадастрового учета всех природоохранных территорий

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Хочу обратить внимание - у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать - в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства", - сказал президент.

Путин также подчеркнул, что решение проблем в сфере экологии - задача для промышленности и науки, а также "ответственность каждого из нас".

"Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России", - сказал президент.