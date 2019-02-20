Путин предложил расширить практику применения электронных виз для въезда в Россию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил продумать механизм упрощения визовых процедур для туристов из других стран, в частности распространить практику применения электронных виз. Об этом он заявил в среду в послании Федеральному собранию.

"Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы. И в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну", - сказал Путин.

Сейчас электронные визы, оформить которые можно через специальный сайт, доступны гражданам 18 государств. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.