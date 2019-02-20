Макаревич пояснил свою фразу о том, что "80% жителей Земли - идиоты"

ТАСС, 20 февраля. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич пояснил, что цитировал писателя Эдгара По, говоря о том, что "80% жителей Земли - идиоты".

Ранее музыкант в интервью изданию Lenta.ru рассказал, что попросил о запрете орать по телевизору, так как это "калечит психику людей". Макаревич заметил при этом, что "вообще 80% населения земли - идиоты". Реплика вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

"Речь идет о фразе (да и не моей, а Эдгара По, но это никого не волнует) о том, что 80% жителей Земли - идиоты (я-то думаю, что больше - особенно судя по реакции)", - написал Макаревич на своей странице в Facebook.