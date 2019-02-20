Более трети регионов РФ начали создавать подобные "Сириусу" образовательные центры

СОЧИ, 20 февраля. /ТАСС/. Тридцать российских регионов начали создавать центры для поддержки талантливых детей на местах по модели образовательного центра "Сириус" в Сочи. Об этом ТАСС сообщила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обратил внимание на работающий в Сочи центр для одаренных детей "Сириус", сообщив, что он стал "настоящим созвездием". Он также напомнил о планах по созданию основанных на модели "Сириуса" центров поддержки одаренной молодежи во всех регионах страны в 2024 году. По словам президента, "коллеги говорят, что готовы сделать и это раньше, за два года".

"Сейчас уже 30 регионов так или иначе начали работу по созданию центров по нашей модели. Активно очень приезжают [представители] этих регионов на программу повышения квалификации, включаются во все те форматы, которые у нас уже сложились. Поэтому, конечно, это серьезный задел, а ведь еще только 2019 год, а уже 30 регионов", - сказала Шмелева.

Она отметила, что содействовать данной работе будет Ассоциация школ-партнеров "Сириуса", которая была создана в конце января в рамках проходящей в Сочи всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи". "Таким образом все самые сильные педагогические коллективы, которые относились к "Сириусу", они теперь готовы приезжать в региональные центры по модели "Сириуса", готовить педагогов и участвовать в программах. Это тоже очень важный фактор, который позволяет помочь регионам. Регионов, которые не хотят открывать такие центры, на сегодняшний день нет, здесь разная степень проработанности вопроса", - сказала руководитель Фонда.

Шмелева уточнила, что главы регионов заинтересованы в подготовке кадров по новым программам. "Потому что создаются научно-образовательные центры, это очень актуальная региональная тематика, много научно-технологических задач и пространственного развития. Под все нужны новые кадры, и региональные центры по модели "Сириуса" становятся ядром региональной системы, где все уровни образования начинают настраиваться на эти новые программы", - отметила Шмелева.

Она отметила, что не сомневается в открытии центров по аналогии с "Сириусом" во всех регионах за два года. "Везде губернаторы входят в попечительские советы этих центров, везде губернаторы понимают, что без развития спорта и культуры нельзя полноценно рассчитывать на новые кадры для регионов в сфере технологий, в сфере науки, поэтому это идет вместе, это идет точно в рамках нацпроектов и точно в рамках стратегических проектов развития регионов. Поэтому, конечно, интерес очень большой", - сказала глава Фонда.

Центр для одаренных детей

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд "Талант и успех", Путин возглавил его попечительский совет. Фонд был создан на основе добровольных взносов.

Центр призван охватить большее число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления.

Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте 10-17 лет из разных регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико- биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, есть также общеобразовательные занятия на протяжении всего учебного года. Центр работает круглый год, проезд и пребывание детей в нем бесплатные.