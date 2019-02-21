Всероссийский открытый урок "Настройся на Будущее". Видеотрансляция

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "НаСТРОЙся на Будущее" проходит в Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС". Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".

Во время открытого урока эксперты рассматривают следующие вопросы: что нужно знать, чтобы спроектировать "умный город", какими технологиями он должен быть оснащен, как такие инновации повлияют на нашу жизнь.

В открытом уроке принимают участие генеральный директор ООО "Научно-технический центр "Эталон" Арсентий Сидров, заместитель директора департамента строительства концерна "КРОСТ" Алексей Слепнев и первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Владимир Талалыкин.