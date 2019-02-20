В ФРГ опровергли выплаты пенсий в Бельгии бывшим членам "Ваффен-СС"

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Немецкая сторона не выплачивает пособия бывшим нацистским пособникам в Бельгии. Об этом говорится в заявлении министерства труда и социальных дел ФРГ, которое поступило в ТАСС.

Ранее газета De Morgen сообщила, что бывшие нацистские коллаборационисты, проживающие в Бельгии, получают пенсии, размер которых варьируется от 425 до €1275. По информации СМИ, эти выплаты якобы осуществляются по приказу от 1941 года.

В германском ведомстве сообщили, что выплаты, о которых говорится в бельгийской газете, вероятно, имеют отношение к так называемому Закону об обеспечении жертв войны, исполнение которого находится в ведении федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. "Там сообщили, что среди тех, кто сейчас получает в Бельгии эти выплаты, нет бывших членов "Ваффен-СС", - указали в министерстве.