Как в России защитят охраняемые природные зоны

ТАСС, 20 февраля. Новые национальные парки, которые появятся в российских регионах в 2019 году, позволят защитить особые природные территории от браконьеров, "черных лесорубов" и недобросовестных застройщиков. Закрепление границ существующих особых природных территорий, о необходимости которой заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, позволит оградить заповедники и нацпарки от разрушения и создает условия для развития экологического туризма.

Как сообщалось,Путин в ежегодном послании сообщил, что новые национальные парки в 2019 году будут созданы в Дагестане, Коми, Якутии, Алтайском крае и в Челябинской области. Глава государства также поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий. По словам президента, у многих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до сих пор четко не определены границы, не соблюдаются режимы регулирования. Путин назвал решение проблем в сфере экологии ответственностью каждого россиянина и призвал активно включиться в эту работу и молодежь.

Первый государственный заповедник в России был создан в 1917 году на северо-восточном берегу озера Байкал, после того как в ходе экспедиции выяснилось, что в этих районах почти полностью истребили популяцию соболя. Российский закон об особо охраняемых природных территориях был подписан в марте 1995 года, определяя эти объекты как общенациональное достояние.

Новые нацпарки

По данным информационно-аналитической системы "Особо охраняемые природные территории России", в общей сложности в стране существует более 19,5 тыс. ООПТ, из них 488 - федерального значения, 16 тыс. - регионального, и 2,9 тыс. - местного значения. Многие регионы работают над определением границ новых национальных парков и заповедников, чтобы сохранить уникальную природу и исключить вредное воздействие человека.

В 2019 году в Челябинской области ждут закрепления границ национального парка "Зигальга" площадью порядка 45 тыс. га, все документы уже направлены в Минприроды РФ. "Сейчас туризм там больше "дикий". Создание национального парка позволит привести туризм в соответствие с нормами, позволит создать там сеть экологических троп", - отметил начальник управления экологического просвещения областного Минэкологии Виталий Безруков.

В Якутии, где отмечают растущую популярность экологического туризма, ждут создания нацпарка "Кыталык". Определение его границ позволит взять под особую охрану гнездовой ареал стерхов. "Появятся экологические маршруты для развития экологического туризма, а также условия для размножения других видов водоплавающих птиц - гусей, черной казарки, клоктуна и других", - сообщил ТАСС министр экологии республики Сахамин Афанасьев.

В пригороде Севастополя создают все больше маршрутов для туристов, которых притягивает природа с живописными видами и большим разнообразием растений и животных. Депутаты городского Законодательного собрания в 2018 году высказали предложение создать на берегу Черного моря новый национальный парк, объединив мысы Сарыч и Айя и урочище Ласпи.

Вместе с тем, как рассказал ТАСС депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, охрана объектов на региональном уровне не дает достаточной защиты, так что в уникальной природной зоне время от времени пытаются вести строительство. "Наша инициатива уже получила поддержку ученых, депутатов Госдумы. Сейчас мы готовим письма в Минприроды РФ и правительство Севастополя. <…> Мы понимаем, что статус национального парка - то есть объекта федерального значения - дает тот уровень, который позволит сохранить эту уникальную природу", - рассказал Горелов.

Границы и охрана

Оперативное уточнение и закрепление границ охраняемых природных территорий должно предотвратить нанесение ущерба флоре и фауне. В Республике Коми действуют две ООПТ федерального значения, один из них - национальный парк "Югыд ва". Парк и граничащий с ним Печоро-Илычский заповедник входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием "Девственные леса Коми". Власти отмечают: проблема с установлением границ в регионе есть для всех существующих территорий - и федерального, и регионального значения, одна из них касается парка "Югыд ва".

"По решению Верховного суда РФ отменены границы нацпарка, сейчас они не установлены. То есть границы нацпарка должны быть приведены в порядок с учетом мнения местного населения, из них должны быть выведены территории хозяйствования и после всех уточнений ООПТ должны использоваться только для экологического туризма, на что обратил внимание президент", - сообщил ТАСС министр охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин.

Подчеркивая значимость закрепления границ заповедных зон, эксперты поясняют, что еще одна задача - соблюдение установленных на этих территориях правил. В Башкирии все границы ООПТ определены, сообщили ТАСС в Минэкологии республики. Но остаются случаи незаконной рубки леса в заказнике "Урал-Тау". Вольный выпас лошадей на территории госзаказника "Кунгак" приводит к повреждению солонцов, уничтожению корма, предназначенного для диких животных. Для наведения порядка регион объединил усилия с соседними субъектами, проводятся рейды с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ежегодная проблема заказников Ставрополья - незаконный сбор первоцветов, в том числе занесенных в Красную книгу России. Теплая зима 2019 года привела к тому, что сборщики подснежников и черемши отправились в заказники уже в феврале. В региональном Минприроды отмечают, что в этот период усиливают режим охраны, в рейды выходят инспекторы, полицейские, присоединяются и общественники.

"В конце прошлого года 25 ставропольских активистов прошли дистанционное обучение в Школе общественных экологических инспекторов… В законе "Об охране окружающей среды" прописан статус общественных экологических инспекторов, они имеют право фиксировать нарушения и предъявлять доказательства, а власть обязана реагировать. Люди из разных районов края готовы помогать инспектировать заповедные территории", - пояснил ТАСС эксперт Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае, эколог Андрей Скрипчинский.

Без ущерба окружающей среде

По данным Ростуризма, с 2014 года число туристов, посещающих экологические маршруты в стране, увеличилось почти в 2,5 раза. Опыт российских заповедников показывает, что на территории особо охраняемых природных территорий можно организовать комфортный и познавательный отдых, не нанося при этом вреда окружающей среде.

Площадь Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, составляет 283 тыс. га, все границы определены. На территории заповедника не существует ни одного населенного пункта, нет ни одной порубки, с 2002 года здесь не было ни одного природного пожара.

"В том году нас посетили 210 тыс. туристов, в заповеднике действуют 12 летних и зимних турмаршрутов общей протяженностью 600 км. В одном из горных приютов "Фишт" впервые в прошлом году провели интернет, теперь туристы могут отправлять фотографии, делиться ими в соцсетях, что тоже очень комфортно", - пояснил ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев.

В Челябинской области за последние годы открыто несколько экологических маршрутов, в том числе в Серпиевском заказнике, на острове Веры в северо-западной части озера Тургояк. Разрабатываются и другие маршруты, включая экотропу по Челябинскому городскому бору и Каштакскому бору.

"Экологические тропы, во-первых, познавательные. Они позволяют на определенном участке рассказать о территории в целом. Во-вторых, позволяют не пускать людей в охраняемую зону, чтобы там не наносили вреда", - пояснил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан областного Министерства экологии Виталий Безруков.