Дипломаты стран - членов ООН почтили память Виталия Чуркина

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Постпреды России, Казахстана, Франции, Кувейта, Марокко, Сирии, Палестины, Швеции, Саудовской Аравии и Туркмении приняли в среду участие в церемонии в двухлетнюю годовщину со дня смерти Виталия Чуркина.

"Сегодня мы собрались здесь в двухлетнюю годовщину с момента трагической смерти посла Чуркина, - отметил российский постпред Василий Небензя в ходе церемонии. - Всегда выступая за многосторонний подход, он пользовался большим уважением своих коллег. Сюда пришли те послы, которые знали его лично, и я признателен им за память о Виталии Ивановиче".

"Уверен, что и многие из вас его знали", - обратился дипломат к журналистам. Представители СМИ, аккредитованных при ООН, вспомнили, как Чуркин всегда открыто и прямо излагал свою позицию в общении с прессой.

Постпред Казахстана Кайрат Умаров отозвался о Чуркине как о профессионале, который навсегда останется примером для других дипломатов и которого всегда будут помнить в ООН. "Он всегда умел твердо отстаивать позицию своей страны и в то же время находить возможности для компромисса", - сказал он.

С 8 апреля 2006 года Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия, ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.