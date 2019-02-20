Строительство и "умные города" станут темой всероссийского открытого урока в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок, посвященный инновациям в строительстве и городских технологиях, состоится в четверг в Москве. Его трансляция будет доступна всем желающим, сообщили организаторы мероприятия.

"21 февраля в 13:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок "НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ". Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ", пройдет в Москве и будет посвящено строительству и "умным городам", - говорится в сообщении.

Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно будет на портале "ПроеКТОриЯ", группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через личные кабинеты образовательных организаций, уточнили организаторы.

Лекция затронет темы развития градостроительной отрасли, технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, 3D-печати, робототехники, беспилотного транспорта, интернета вещей, интеллекта городов, информационного проектирования домов.

Экспертами урока станут генеральный директор научно-технического центра девелоперской компании "Эталон" Арсентий Сидоров, заместитель директора департамента строительства концерна "Крост" Алексей Слепнев, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Владимир Талалыкин. Модератором станет известный российский теле- и радиоведущий Антон Комолов. К уроку в режиме телемоста присоединятся школьники из Воронежа, Сочи, Новороссийска и Краснодара.

Открытые уроки

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин. Трансляции мероприятий форума набрали в социальных сетях более 11 млн просмотров.

В этом году открытые уроки для российских школьников будут проходить дважды в месяц по четвергам в 13:00 мск. Предыдущие всероссийские открытые уроки "Проснулся утром - убери свою планету" и "Менделеев? Элементарно!" набрали в социальных сетях более 7,5 млн просмотров.