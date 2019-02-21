Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Ласса в Нигерии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских граждан, планирующих поездки в Нигерию, об отмеченной в африканской стране вспышке лихорадки Ласса. Соответствующая информация в четверг размещена на сайте службы.

"По данным Центра по контролю заболеваний Нигерии, в период с начала августа 2018 года по 3 февраля 2019 года в 19 штатах страны зарегистрирован 731 случай лихорадки Ласса, в том числе 275 случаев подтверждены лабораторно, из них 57 случаев закончились летальным исходом <...> Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Лихорадка Ласса - острое вирусное геморрагическое заболевание, которое обычно протекает от одной до четырех недель. Болезнь распространена в Западной Африке. Вирус является эндемичным в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии.

В случаях с летальным исходом смерть, как правило, наступает в течение 14 дней после появления симптомов болезни. В более чем в 80% случаев люди заражаются вирусом Ласса при контакте с мочой или пометом инфицированных грызунов. От человека к человеку вирус передается при непосредственном контакте с едой или предметами обихода больного. Также в ВОЗ имеются сведения о передаче лихорадки Ласса половым путем.