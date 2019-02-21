В московском технопарке разработали устройство, отслеживающее багаж в аэропортах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Резидент "Технополиса "Москва" запустил производство RFID-метки, которая позволит отследить онлайн через мобильное приложение перемещение багажа в аэропортах и во время перелетов. Разработка позволит сократить потери примерно на 70%, сообщается в четверг на сайте мэра и правительство Москвы.

Поясняется, что к чемодану в течение всей поездки будет прикреплена специальная RFID-метка, которая передает данные о его местоположении владельцу. Производство цифровых меток уже запущено, подчеркивается в сообщении.

По решению Международной ассоциации воздушного транспорта, маркировка багажа RFID-метками с 2020 года будет обязательной во всех аэропортах мира. В разных странах начали закупать такие чипы и тестировать во время перелетов. В сообщении уточняется, что новые маркировки багажа позволят сократить число потерь примерно на 70%.

Сама RFID-метка будут крепиться на бирку для багажа на стойках регистрации. Отследить перемещение багажа можно по номеру трекера, который сообщит сотрудник, через мобильное приложение авиакомпании или аэропорта, из которого вылетает человек. Метка одноразовая, ее сложно повредить.

Цена RFID-метки, разработанной в технополисе "Москва", соответствует средней стоимости созданных в других странах аналогичных чипов. Иностранные и российские авиакомпании уже начали закупать изготовленные резидентом ОЭЗ устройства.