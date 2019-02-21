WP: летевший в Лондон пассажирский лайнер случайно превысил скорость звука

Пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner, компании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон попал в воздушный поток и тем самым превысил скорость звука.

Как сообщает газета The Washington Post, 18 февраля на восточном побережье США в высоких слоях атмосферы наблюдались резкие потоки воздуха. К примеру, над Лонг-Айлендом их скорость достигала около 370 км/ч.

Пролетая над Пенсильванией на высоте около 11 км, Boeing попал в струйные потоки, из-за чего вместо своей нормальной скорости – около 900 км/ч, разогнался до 1289 км/ч., превысив тем самым скорость звука, которая на такой высоте составляет около 1234 км/ч.

Несмотря на такое увеличение скорости, самолет прибыл в аэропорт Хитроу лишь на 48 минут раньше положенного времени.

Позже пилот лайнера Питер Джеймс написал в своем Twitter, что никогда еще не встречал такого попутного ветра.

"Почти 800 миль в час, никто за всю свою карьеру пилота не встречал такого попутного ветра (поток 200 миль в час)", - отметил он.