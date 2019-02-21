Госдума вводит штрафы за нарушение правил эксплуатации лифтов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении штрафных санкций за нарушения правил эксплуатации лифтов.

Депутаты внесли поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) "в части установления ответственности за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

Нарушение правил эксплуатации этих устройств повлечет наложение штрафа на должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 до 40 тыс. рублей. Если в результате нарушения создается угроза жизни и здоровью людей или угроза возникновения аварии, штрафные санкции составят для граждан - от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей с возможностью дисквалификации на срок от одного года до полутора лет, для юридических лиц - от 300 до 350 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ответственности "за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет". "Хотя ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан", - подчеркнул он.