Госдума продлила срок аккредитации крымских школ до 1 сентября 2019 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в заключительном, третьем чтении законопроект, продлевающий до 1 сентября 2019 года сроки прохождения процедур лицензирования и госаккредитации образовательными организациями Крыма и Севастополя.

"Законопроектом предлагается продление срока признания образовательных организаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию по соответствующим основным образовательным программам до 1 сентября 2019 года", - говорится в пояснительной записке. Согласно действующему законодательству, срок истек 1 сентября 2018 года, однако завершить к этой дате лицензирование всех крымских детских садов, школ и организаций дополнительного образования не представлялось возможным.

Как отмечают авторы законопроекта, за дополнительный срок предполагается "завершить работу, направленную на модернизацию материально-технической базы указанных организаций и их доведение до федеральных норм и стандартов при условии достаточных объемов бюджетного финансирования". Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в июле 2018 года группой депутатов и сенаторов, в их числе депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, несколько стран (в первую очередь западных) отказались признавать Крым частью России.