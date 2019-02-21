Директора приморской школы отстранили от работы после самосуда родителей над учеником

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Директор школы в Большом Камне в Приморском крае, где родители устроили самосуд над обижавшим их детей хулиганом, временно отстранена от исполнения обязанностей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморья.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело из-за причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал в школе других детей Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить хулигана. Проверку начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона.

"Так как этот случай произошел в школе, а за все, что происходит в образовательном учреждении, несет ответственность его руководитель, принято решение о временном отстранении директора школы от должности и проведении служебного расследования. Сейчас она находится на больничном в связи с ухудшением состояния здоровья - ей стало плохо после произошедшего. Начальнику управления образования города объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе. Также подписан приказ о снятии с должности классного руководителя и назначении на его место более опытного педагога", - цитирует пресс-служба вице-губернатора края Константина Межонова.

В Большом Камне было проведено совещание с участием представителей органов местного самоуправления, управления образования, МВД, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, а также администрации школы. На нем решено, что во всех общеобразовательных учреждениях Приморья будут проведены дополнительные инструктажи и мероприятия по усилению пропускного режима и повышению безопасности.

Пострадавший ученик сейчас находится под наблюдением врачей. "Мы решаем вопрос с его законными представителями о том, чтобы более детально обследовать состояние здоровья мальчика, в том числе психического. По итогам обследования будем определено, по какой траектории будет продолжен его учебный процесс", - приводит пресс-служба слова замглавы региона.