Порядка 450 студентов ВШЭ отстранены от занятий из-за отсутствия прививки от кори

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Высшая школа экономики временно отстранила от занятий 451 студента из-за отсутствия прививки от кори или справки о перенесении заболевания. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-служба вуза.

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"По данным на 12 часов 30 минут 21 февраля остаются отстраненными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна. Корректно говорить именно об отстранении от занятий студентов, <…> не имеющих подтверждений об иммунном статусе (есть прививка или было перенесено заболевание и есть иммунитет) в виде справки", - сообщили ТАСС в вузе.

В пресс-службе отметили, что отстранение от занятий - мера, предписанная Роспотребнадзором, как позволяющая предупредить распространение заболевания. Отстранение от занятий будет действовать до тех пор, пока студенты не принесут справку или пока ограничительные меры не будут отменены, отметили в пресс-службе.

"Пока же преподавателям рекомендовано направлять отстраненным от занятий студентам задания на электронную почту для самостоятельных занятий. Пропуски пар отстраненных от занятий студентов не будут считаться прогулами", - добавили в вузе.

В начале февраля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила, что 25 человек госпитализированы из московского хостела с симптомами кори и подозрением на это заболевание. Неделей ранее два очага кори были выявлены в двух школах в Москве - № 1434 и № 1797.