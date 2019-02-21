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Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник разработают совместный турмаршрут

Сообщается, что приобретение одного билета даст возможность посетить и нацпарк, и заповедник

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник создадут совместный туристический маршрут, который пройдет по территориям обоих учреждений. Об этом рассказал ТАСС директор Сочинского национального парка Иван Савин.

"Как в нацпарке, так и в заповеднике есть уникальные направления, но совмещенного турмаршрута при этом нет ни одного. Сейчас нам поставлена задача - создать совместные туристические маршруты. Условно: человек вышел с приморской набережной, дошел до нацпарка, прошел по нашей территории, дошел до заповедника и перешел на его маршрут. То есть приобретение одного билета дает возможность посетить и нацпарк, и заповедник, это одна из форм взаимодействия двух учреждений, находящихся на одной территории", - сообщил Савин.

Ранее планировалось создать к июню 2018 года единую дирекцию по управлению Сочинским нацпарком и Кавказским заповедником, которые являются автономными структурами, права и обязанности управляющих структур нацпарка собирались передать аппарату заповедника. Однако решение о создании единой дирекции было отложено. По данным Минприроды, из управления Сочинского нацпарка в ведение Кавказского заповедника перешли территории парков "Южные культуры" и "Дендрарий" в Сочи, база отдыха "Ореховая роща" в Апшеронском районе и государственный природный заказник "Приазовский" в Славянском районе.

Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. На территории охраняемых зон можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов. Кавказский государственный заповедник появился в 1924 году на землях бывшей великокняжеской "Кубанской охоты", его символом является зубр, поскольку изначально заповедник был создан для сохранения популяции этого вида.

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