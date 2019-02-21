Активисты ОНФ в Якутии выявили случаи двойного начисления платежей за вывоз мусора

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Якутии направили обращение в прокуратуру по поводу выявленных случаев двойного начисления платежей за вывоз мусора, сообщил ТАСС член регионального штаба ОНФ, модератор площадки "Экология" Олег Маклашов.

Ранее координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал, что партия получила данные из более чем 20 регионов, в которых жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. До 1 января 2019 года вывоз мусора оплачивался по общей квитанции за коммунальные услуги, теперь эта строчка вынесена в отдельный платежный документ. Вместе с тем в некоторых муниципалитетах строчка о вывозе мусора исчезла из общей платежки, а сумма за эту услуга осталась.

"До сих пор нет полной схемы размещения санитарных точек сбора ТКО, что в первую очередь касается частного сектора. Мы провели мониторинг выставленных счетов, и не везде вывоз ТКО выделен в отдельную коммунальную услугу. Размер квартплаты должен был уменьшиться, но этого в представленных квитанциях не произошло, наоборот, кое-где он даже увеличился. По факту произошло двойное начисление за оказание услуг по вывозу мусора", - сказал Маклашов.

Он добавил, что направлено обращение в региональную прокуратуру. "Мониторинг проводился на всей территории республики", - уточнил Маклашов.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.