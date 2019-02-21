Сын Ратко Младича рассказал о состоянии здоровья генерала

БЕЛГРАД, 21 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Состояние здоровья бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича постепенно ухудшается. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС сын генерала Дарко Младич.

"Я сейчас посещал отца, он все слабее и слабее. Много времени проводит во сне, по 15 часов в сутки, это один из главных симптомов, которые нас беспокоят. В сущности, ситуация постепенно ухудшается. Поэтому самым важным, над чем мы сейчас работаем, является запрос в трибунал по качеству лечения, но об этом я не могу пока распространяться", - заявил Младич-младший.

По словам Дарко Младича, генерал очень быстро устает. "Учитывая его состояние и снимки мозга, указывающие на большие повреждения, он быстро устает, затем ему надо несколько часов отдохнуть", - сообщил он.

Семья и защита генерала подали запрос в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов с просьбой отпустить генерала на несколько дней для посещения могил родственников под гарантии возвращения, которые ранее дала Сербия и Республика Сербская (входит в Боснию и Герцеговину). Однако "в настоящий момент никакого решения еще не принято, мы можем рассчитывать, что некое решение появится в начале марта", сообщил Дарко Младич. По его словам, он "надеется на успех, поскольку раньше подобные запросы в отношении других заключенных удовлетворялись".

Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение его дела ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.