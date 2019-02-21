ОНФ выявил в Ростовской области еще один район, где чиновники фотошопили свалки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили еще один район в Ростовской области, чиновники которого "боролись" с незаконными свалками в фоторедакторе. Об этом в четверг ходе конференции регионального отделения рассказал член областного штаба ОНФ Алексей Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что попытка отредактировать фотографии с мусорными кучами на "Интерактивной карте свалок" ОНФ стоила работы чиновнику Семикаракорского района.

"Есть ситуации, когда чиновники используют графические редакторы [для ликвидации свалок]. Семикаракорский район. Есть такой же пример из Неклиновского района - отчетная фотография предоставлена с элементами размытия", - сказал Мирошниченко.

По словам сопредседателя регионального штаба Михаила Попова, власти Ростовской области оперативно отреагировали на выявленные случаи.

Интернет-ресурс "Интерактивная карта свалок" активисты ОНФ запустили в январе 2017 года для борьбы с нелегальными свалками. С января 2017 года на этот ресурс поступило более 24 тыс. обращений. По информации ОНФ, в Ростовской области, по последним данным, ликвидировано более 70% свалок.