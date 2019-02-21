Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с выплат социального характера. Документ, принятый Госдумой 12 февраля и одобренный Советом Федерации 12 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации. Подписанные поправки в федеральный закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу с 1 июня 2020 года.

В соответствии с действующим законом "Об исполнительном производстве", на некоторые денежные средства должников не может быть обращено взыскание. Речь, в частности, о таких выплатах, как возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и так далее.

Вместе с тем судебному приставу-исполнителю изначально не известны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение. В связи с этим в процессе принудительного исполнения судебных актов возникают ситуации, при которых после обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, выясняется, что они относятся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание.

Чтобы исключить возможность возникновения таких ситуаций, подписанный закон устанавливает, что банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняют требования о взыскании денежных средств или об их аресте по исполнительному документу с учетом установленного законом запрета.

Внесенные изменения также обязывают работодателя указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания этого кода установит ЦБ. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, будут обязаны обеспечивать соблюдение требований закона "Об исполнительном производстве" на основании сведений, указанных в расчетных документах.

Кроме того, закон устанавливает, что взыскание не может быть обращено на денежные средства, "выделенные пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости или в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести".